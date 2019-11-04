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السفيرة سها جندى تستقبل وفدا برئاسة السكرتير العام المساعد للأمم المتحدة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:11 م
السفيرة سها جندى تستقبل وفدا برئاسة السكرتير العام المساعد للأمم المتحدة السفيرة سها جندى خلال استقبال الوفد
كتب: أحمد جمعة

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استقبلت السفيرة سها جندى، مدير إدارة التعاون الدولى للتنمية بوزارة الخارجية، بتاريخ 3 نوفمبر الجارى، وفدًا رفيع المستوى برئاسة "فيكتور كيسوب"، السكرتير العام المساعد للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بجانب ممثلين عن وزارتى خارجية كل من النرويج والسويد، وذلك فى إطار المشاورات السنوية التى يقوم بها البرنامج الأممى مع المانحين، حيث جاءت زيارة الوفد لاستعراض ما تحقق من مشروعات فى مصر.

 

استعرض القائمين على البرنامج فى مصر خلال اللقاء أهم أوجه التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة فى مجالات التخطيط العمرانى والإسكان، بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويتوافق والرؤية والأهداف الوطنية الخاصة بمصر، كما تم تناول أبرز العقبات التى تم تخطيها فى الفترة الماضية، والتى أدت إلى اختيار مصر كقصة نجاح فى مجال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

 

هذا، وقد وجَّه فيكتور كيسوب التهنئة لمصر على الفوز بعضوية المجلس التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat لمدة أربع سنوات عن الفترة من 2019- 2023، والتى جاءت لتكلل الجهود المصرية خلال عام رئاستها للاتحاد الافريقى، مشيدًا بالجهود المبذولة فى مجال التخطيط الحضرى والمدن العمرانية الجديدة، والتى يعمل البرنامج الأممى على نقله لباقى دول المنطقة للاستفادة منها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.

 

من جانبها، أكدت السفيرة أن اختيار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمصر كقصة نجاح فى المنطقة والقارة الافريقية لا يعنى بالضرورة أن مصر قد وصلت لطموحاتها على هذا الصعيد، إنما يدفع الحكومة المصرية للعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال التعاون مع البرامج الأممية التنموية، وشركاء التنمية الآخرين، الذين يحملون نفس الطموحات لشعوبهم والعالم، وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدةً لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. 


وزاره الخارجيه

اخبار مصر

الأمم المتحده

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