الرئاسة: متمسكون بالمسار السلمى فى مفاوضات سد النهضة.. وترامب يرعى الملف شخصيًا

كتب محسن البديوى

أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على قوة العلاقات المصرية الأمريكية، مضيفًا أنها ممتدة فى جميع المجالات، وتمر بفترة قوية ومزدهرة.

وقال متحدث الرئاسة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، تناولت العديد من القضايا الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية، وتضمنت ملف سد النهضة، موضحًا أن الموقف المصرى ثابت فى إطار إعلان المباديء.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكى أكد رعايته الشخصية واهتمامه البالغ لهذه المفاوضات وسيحرص بخروجها بنتائج مرضية وحلول للأطراف تحافظ على حقوقهم فى مياه النيل، وحقوقهم التنموية، وأوضح أنه سيستقبل وزراء الخارجية لكلًا من مصر إثيوبيا والسودان.

وواصل: "نتمنى الوصول لاتفاق يحفظ حقوق مصر ويحقق التنمية لإثيوبيا، واعتقد أن اجتماع بعد غد سيشهد انفراجة فى هذا الملف، ومصر مُصرة على مسار المفاوضات والمسار السلمى المتفهم ومد يد التعاون والشفافية الكاملة لآخر مدى وآخر نقطة".