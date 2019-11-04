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الداخلية: تخصيص سيارات محكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 09:56 ص
الداخلية: تخصيص سيارات محكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات
كتب - تامر البطريقى

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قررت وزارة الداخلية تخصيص السيارات المحكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات، جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاتها

جاء بيان السيارات التى تم مصادرتها كالآتى:

سيارة رقم 21022 نقل قنا ماركة شيفروليه بك أب موديل 2015 ، والمحكموم بمصادرتها فى القضية 7087 / 2016 جنايات سمالوط، والمقيدة 476 / 2016 كلى.

سيارة رقم 8812ع ج ه ع  تويوتا بك أب 2014، والمحكوم بمصادرتها فى القضية 512 / 2015 جنايات قسم برانى والمقيدة رقم 861 كلى.

سيارة 1688 ج ه ق تويوتا بك أب 2015 المحكوم بمصادرتها فى القضية 1597 / 2017 جنايات الضبعة والمقيدة رقم 518 كلى.

 

وزارة الداخلية
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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عطية فاروق

هو دة الصح

يضاف الى هذة السيارات كل سيارة تلقى مخلفات فى الطرق الرئيسية

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