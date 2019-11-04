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الداخلية الكويتية تضبط مواطنا بتهمة تنظيم مسابقة "أجمل سيقان"

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:14 م
الداخلية الكويتية تضبط مواطنا بتهمة تنظيم مسابقة "أجمل سيقان" مسابقة اجمل سيقان فى الكويت
كتبت مريم بدر الدين

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تسبب إعلان شاب كويتي عن مسابقة غريبة فى الكويت "لأجمل سيقان" للفتيات، مشترطا فيها على المشاركات تصوير سيقانهن، بالقبض عليه وتوجيه تهمة خدش الحياء العام.
 
وتداول مقطع الفيديو بكثافة بين المغردين عبر تويتر، والذي يظهر من خلاله الشاب صاحب المسابقة، حيث كان يستعرض شروط المسابقة قائلاً: "اللي ساقها حلو ومبروم ويجيب العافية للفوز بحجلين للساق، وعلى المتقدمات للمسابقة أن يرتدين الخلخال، ويرسلن لحسابه صورهن، والفائزة ستتلقى جائزة ذهبية ثمينة.
 
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الفائزة بلقب أجمل سيقان

وتمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية من تحديد هوية الشاب الذي أطلق المسابقة من خلال مقطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات" وخاطبت النيابة العامة لإصدار أمر بضبطه وإحضاره، بتهمة خدش الحياء العام.
 
 
وقالت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها بموقع "تويتر" إنه تم ضبط المواطن المتورط في القضية، موضحة فى بيان رسمى إنها قامت باستدعاء المواطن والتحقيق معه حول أسباب تسجيله لهذه المسابقة، ليبرر المتهم بأنه قام بتسجيله بغرض التسلية فقط وقام بحذفه من جميع حساباته.
 
وأضافت الوزارة أنه تم تحويل المواطن إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك عقب أن أثار المقطع المتداول استياء عدد من النشطاء والحقوقيين في البلد الخليجي المحافظ.
 
وكان الشاب قد أعلن في المسابقة المثيرة للجدل أنه سيمنح خلخال ذهب باهظ الثمن لأجمل سيقان، مشترطًا أن يتم إرسال صور السيقان من قبل الفتيات اللواتي يرغبن بالمشاركة بهذه المسابقة.
 
 

اجمل سيقان

الكويت

الداخلية الكويتية

تويتر

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