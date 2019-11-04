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التضامن تطلق اليوم أول صندوق خيرى لتمويل أنشطة الأشخاص ذوى الإعاقة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:00 ص
التضامن تطلق اليوم أول صندوق خيرى لتمويل أنشطة الأشخاص ذوى الإعاقة ارشيفية ، مبنى وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تطلق وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الاثنين احتفالية لاطلاق صندوق "عطاء" أول صندوق خيرى تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون طرح وثائق عطاء عن طريق الاكتتاب العام يوم 5 نوفمبر الجارى.

وسيتم فتح باب الاكتتاب فى وثائق الصندوق اعتبارا من 5 نوفمبر لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تجاوز الشهرين لتنتهى فى 4 يناير 2020 ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور 5 أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب فى حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.

وستقوم إحدى الشركات بإدارة استثمارات الصندوق حيث سيتم الاكتتاب فى الوثائق من خلال بنك ناصر الاجتماعى وبنك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك قناة السويس وفروعهم المنتشرة داخل مصر وخارجها، بقيمة اسمية للوثيقة 10 جنيهات، وتسدد قيمة الوثيقة المكتتب فيها نقدا بنسبة 100% عند الاكتتاب، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب بوثيقة واحدة فيما لا يوجد حد أقصى للاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى يصدرها الصندوق، علما بان الاكتتاب فى الصندوق يمثل تنازل عن عائد الاستثمار لدعم ذوى الإعاقة.

 

 


التضامن

صندوق عطاء

صندوق خيرى لذوى الإعاقة

صندوق خيرى لذوى الاعاقة

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