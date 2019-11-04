التضامن تبدأ صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر و مكاتب البريد غدا

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر نوفمبر المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى والتى تبلغ قيمتها 6.142 مليار جنيه ويتم صرفها الي 3.320 مليون قائم بالصرف، اعتبارا من غد الثلاثاء.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن انتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر ليومها الثالث على التوالى بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم لتذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات ، وبلغ إجمالى عدد الحالات التى صرفت معاشاتها منذ بداية شهر نوفمبر الجارى حتى مساء امس الأحد 737.677 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 931.11 مليون جنيه، حيث بلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 727.56 الف حالة بقيمة إجمالية قدرها 918.47 مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصندوقيها عدد 10.117 الف حالة بقيمة إجمالية 12.963 مليون جنيه .

والجدير بالذكر أنه قد تقرر صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد عن 8.22 مليون قائم بالصرف ، بقيمة إجمالية 15.21 مليار جنيها ، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأول من نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية ، بينما تقرر الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من امس الأحد ، وذلك لما يزيد عن 3.28 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.67 مليار جنيها، فى حين تقرر صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بداية من غدا الثلاثاء الخامس من نوفمبر والتى تبلغ قيمتها 6.14 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.32 مليون قائم بالصرف ، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم الأحد العاشر من نوفمبر لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه