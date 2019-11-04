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التربية والتعليم الكويتية تنعى تلميذا لقى مصرعه فى حادث دهس أمام مدرسته

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:09 م
التربية والتعليم الكويتية تنعى تلميذا لقى مصرعه فى حادث دهس أمام مدرسته الكويت
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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نعى وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتى حامد العازمي، تلميذا كويتيا توفى إثر حادث دهس صباح اليوم، وأكدت وزارة التربية متابعتها للتحقيقات.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية، توفي طفل (6 سنوات) صباح اليوم إثر تعرضه لحادث دهس في منطقة السلام بالكويت. وتلقت غرفة العمليات في وزارة الداخلية بلاغا عن دهس ووفاة طفل كويتي أمام مدرسة شيخان الفارسي الابتدائية

وقالت الوزارة الكويتية فى بيان لها «إيمانًا بقضاء الله وقدره، ينعي وزير التربية ووزير التعليم العالي حامد العازمي والأسرة التربوية الطالب بمدرسة شيخان الفارسي الابتدائية بنين التابعة لمنطقة حولي التعليمية يعقوب أحمد الجفيني والذي وافته المنية صباح اليوم إثر تعرضه لحادث دهس أثناء عبوره الطريق بمواقف‏ السيارات الخارجية».

‏وتقدم الوزير الكويتية بأحرّ وخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب، سائلين الله عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

‏وأضاف البيان: "توضح الوزارة بأنها تتابع التحقيقات الجارية في وزارة الداخلية للوقوف على ملابسات الحادث، مؤكدة حرصها الشديد على جميع أبنائنا الطلبة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم".


الكويت

وفاة طالب

وفاة تلميذ

حامد العازمي

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