سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاتحاد الافريقى يؤكد دعم مفاوضات السلام السودانية فى جوبا

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:44 م
الاتحاد الافريقى يؤكد دعم مفاوضات السلام السودانية فى جوبا سلفا كير
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 أكد السفير محمد بلعيش مدير مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، رغبة الاتحاد الجادة في المساهمة في إنجاح الفترة الانتقالية، ودعمه مفاوضات السلام السودانية الجارية في جنوب السودان.
 
جاء ذلك خلال استقبال السفيرة إلهام إبراهيم محمد الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين ، السفير محمد بلعيش مدير مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم.
 
وذكرت وزارة الخارجية السودانية ، في بيان ، أن السفير بلعيش أشاد بالتطورات السياسية الإيجابية التي يشهدها السودان، مشيراً إلى أن مسيرة السلام في السودان تسير بصورة طيبة.
 
وشدد على ضرورة حشد الدعم من الأسرة الدولية في سبيل إعمار السودان ومعالجة أوضاع المناطق المتأثرة بالحرب، وأهمية تنسيق الجهود لتعزيز أوجه التعاون بين السودان والاتحاد الإفريقي.
 
من جانبها، أشادت الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية بالدعم المتواصل الذي ظل يقدمه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي للسودان، والدور الفعال للاتحاد من أجل التوصل لاتفاق خلال المرحلة الماضية.
 
وأكدت ثقة السودان في الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى ضرورة إحكام التنسيق لتوحيد الجهود المبذولة لدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية، والدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد في هذا الجانب.

محمد بلعيش

السودان

جنوب السودان

الاتحاد الإفريقي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة