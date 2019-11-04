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الاتحاد الأوروبى ينتقد استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة الغربية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:17 م
الاتحاد الأوروبى ينتقد استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة الغربية فيديريكا موجيرينى
أ ش أ

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انتقد الاتحاد الأوروبى، استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية فى الضفة الغربية، وذلك على خلفية موافقة السلطات الإسرائيلية خلال شهر أكتوبر الماضى، على بناء أكثر من ألفى وحدة استيطانية غير قانونية فى الضفة الغربية.
 
ونقلت وكالة أنباء " آكى " الإيطالية عن مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى ، فيديريكا موجيرينى، أن موقف الاتحاد الأوروبى من هذه المسألة يظل واضحا وثابتا ، حيث يعتبر أن كل نشاط استيطانى "غير قانونى " بموجب القانون الدولي، حيث يقوض قابلية حل الدولتين ، واحتمالات السلام الدائم، منوّهة إلى القرار الأممى رقم" 2324" .
 
وأعربت عن قلق بروكسل، إزاء تصريح السلطات الإسرائيلية، بناء نفق جديد يتجاوز بيت لحم إلى الغرب، مشيرة إلى أن بناء إسرائيل طرق بديلة تربط المستوطنات بالبؤر الاستيطانية عبر الالتفاف حول البلدات والمدن الفلسطينية، يعزز "تجزئة " الضفة الغربية.
 
وجدد الاتحاد دعوته لإسرائيل، بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشيا مع التزاماتها الدولية، مؤكدا دعمه لاستئناف مفاوضات هادفة نحو حل الدولتين، بوصفه السبيل الواقعى الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة للطرفين.
 

الاتحاد الاوروبى

فلسطين

المستوطنات الاسرائيليه

الضفه الغربيه

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