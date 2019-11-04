الإمارات.. مجلس الوزراء يستحدث منصب سفير الدولة للثورة الصناعية الرابعة

كتب محمد تهامى زكى

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتى، قرارا باستحداث منصب سفير الدولة للثورة الصناعية الرابعة الأول من نوعه فى المنطقة، فى إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز عالمى لتكنولوجيا المستقبل، وتعميم الشراكات ونشر المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة لخير المجتمعات.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتى القرار بالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجالس المستقبل العالمية والتى عقدت بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادى العالمى.

وتدور مهام المنصب الجديد، بحيث يتولى تعزيز الدبلوماسية التكنولوجية وترسيخها ضمن أولويات سياسة الدولة، وسيتولى مهمة عالمية محورها تمثيل حكومة الإمارات فى إنشاء شراكات عالمية جديدة هدفها صناعة مستقبل أفضل، والإشراف على تعزيز حوكمة التشريعات التنظيمية والسياسات الداعمة للثورة الصناعية الرابعة وجلب أفضل ممارساتها للدولة.

كما سيعمل سفير دولة الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، على بناء فرص التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التكنولوجيا وبناء الجسور بين قطاعات الصناعة والتعليم، وتنسيق شراكات حكومة الإمارات مع الشركات والمؤسسات الرائدة فى تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم فى تهيئة بيئة محفزة للتكنولوجيا تنعكس إيجابا على قطاعات أخرى مثل السياسة والاقتصاد.