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الإفراج بكفالة عن ابنة رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:49 م
الإفراج بكفالة عن ابنة رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف مريم نواز شريف
(رويترز)

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قال محامون، إن محكمة باكستانية أفرجت بكفالة، اليوم الاثنين، عن مريم ابنة رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف، المحبوسة على ذمة المحاكمة بتهم فساد.

وكان شريف الذى يحاكم أيضا بتهم فساد، نال إفراجا بكفالة لأسباب صحية يوم 26 أكتوبر الماضى، ويخضع فى الوقت الحالى للعلاج فى مستشفى حكومى فى مدينة لاهور.

وكان ضباط فى جهاز لمكافحة الفساد، ألقوا القبض على مريم، فى الثامن من أغسطس الماضى، وهى فى زيارة لوالدها فى السجن.

وقال المحامى أعظم نظير لرويترز: "تحدثنا أمام المحكمة عن حالة والدها الصحية، لكن ذكرنا أيضا أنها صاحبة حق أصيل دستوريا فى الإفراج بكفالة". وأضاف "الإفراج بكفالة مستحق وليس لأسباب إنسانية".

ومريم إحدى الشخصيات المعارضة القليلة التى تنتقد علنا رئيس الوزراء عمران خان والمؤسسة العسكرية القوية، وقادت احتجاجات كبيرة مناوئة للحكومة فى مختلف أنحاء باكستان، بينما ينفى رئيس الوزراء السابق وابنته تهم الفساد.

وتوافق قرار الإفراج عنها بكفالة مع احتجاجات للمعارضة يقودها فضل الرحمن، الذى يتزعم حزبا دينيا ويطالب باستقالة خان، واستنكرت الحكومة الاحتجاجات قائلة إنها تهديد للديمقراطية فى باكستان.

 

 

 


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