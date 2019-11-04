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الأوقاف وقومى المرأة يطلقان حملة هذا هو الإسلام ومحاربة الشائعات بالدقهلية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:13 م
الأوقاف وقومى المرأة يطلقان حملة هذا هو الإسلام ومحاربة الشائعات بالدقهلية جانب من الحملة
كتب - إسماعيل رفعت

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أطلقت وزارة الاوقاف بمشاركة المجلس القومى للمرأة حملة هذا هو الإسلام، ومحاربة الشائعات، منذ قليل بمجلس مدينة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وحذر اللقاء من خطورة الشائعات على الأمن القومى وضرورة الوقوف فى المخربين للعقول والتصدى لهم بكل حزم.

من جانبه الشيخ محمد عبدالنبى القيادى الدعوى بأوقاف تمى الامديد تحدث عن كيفية التصدى للفتن ودحرها وما هو الواجب على المجتمع نحو هذه الظاهرة التى كادت أن تقضى على وحدة الصف.

وأضاف خلال اللقاء أن حماية الوطن حق عل الجميع وتبعت الحوار المدربة غادة زيدان بأن تلك الظاهرة تحتاج للتوعية المستمرة بين المجتمع بجميع أجياله لنستطيع تربية جيل يحترم قانون دولته.

عقد اللقاء بمقر مجلس مدينة تمى الأمديد بمشاركة إدارة الأوقاف بتمى الأمديد والمجلس القومى للمرأة بمحافظة الدقهلية وإدارة التربية والتعليم بتمى الأمديد والوحدات المحلية التابعة ورواد الأعمال التطوعى والخيرى بمركز ومدينة تمى الأمديد وطلبة وطالبات المدارس بمدينة تمى الأمديد.

 

 

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وزارة الاوقاف

حملة هذا هو الاسلام

مواجهة الشائعات

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