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الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة يترأس اجتماع كهنة الفيوم وبنى سويف

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:56 م
الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة يترأس اجتماع كهنة الفيوم وبنى سويف الانبا توماس عدلي يترأس اجتماع كهنة الفيوم والجيزة
سارة علام

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اجتماع اليوم الإثنين الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف بالآباء كهنة الإيبارشيّة في اللقاء التثقيفي الشهريّ وذلك في دار المطرانية بمدينة السادس من اكتوبر. 
 
بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ ثم جلسة عمل إداريّة، أعقبه اللقاء التثقيفي الذي قدّمه الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الايبارشية البطريركية واللقاء كان عن مناقشة وثيقة يسوع العطوف الرحوم حول بدعاوى اعلان بطلان الزواج. 
 
يأتي هذا اللقاء الافتتاحي ضمن سلسة التكوين القانوني لآباء الإيبارشية حول سر الزواج.
 
 
 
 
 
 
 

 


الكاثوليك

توماس عدلي

كهنة الجيزة

الكنيسة الكاثوليكية

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