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الأرصاد الاماراتية: تراجع الإعصار المدارى "مها" إلى عاصفة خلال ساعات

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:10 م
الأرصاد الاماراتية: تراجع الإعصار المدارى "مها" إلى عاصفة خلال ساعات اعصار فى بحر العرب
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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قال المركز الوطنى للأرصاد بالإمارات، إن الإعصار المدارى "مها" من الدرجة الثانية فى شرق بحر العرب موقعه عند خط عرض 18.6 شمالاً و خط طول 64.2  شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 165 – 175 كم/س، بحسب وكالة "وام" الاماراتية.

وتوقع المركز - فى بيان له - أن يتحرك الإعصار المدارى "مها" من الدرجة الثانية، باتجاه شمال غرب فى وسط بحر العرب ثم ينحرف باتجاه شمال شرق صباح يوم غد الثلاثاء، كما توقع أن يضعف تدريجيا ليصل إلى الدرجة الأولى ثم يتراجع إلى عاصفة مدارية خلال الـ 48 ساعة القادمة.

  وقال المركز إن التأثير المتوقع على الدولة يشمل اضطراب البحر فى العمق، وقد يغمر المد البحرى بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقى خلال المد العالى فى الفترة من اليوم الإثنين إلى يوم الأربعاء.

 

 


الأرصاد الاماراتية

الامارات

الإعصار المدارى مها

عاصفة مدارية

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