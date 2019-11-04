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إصابة عميد وأمين ومجند شرطة فى حادث تصام على الطريق الزراعى بقليوب

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:27 م
إصابة عميد وأمين ومجند شرطة فى حادث تصام على الطريق الزراعى بقليوب حادث التصادم

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أصيب عميد وأمين ومجند شرطة في حادث تصادم على الطريق الزراعى أمام قرية سنديون مركز قليوب إثر إصطدام سيارة نقل بسيارة الشرطة التي كانوا يستقلونها، تم نقل المصابين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية بوقوع حادث تصادم بين سيارة شرطة واخري نقل بنطاق قرية سنديون مركز قليوب علي الطريق الزراعى.
 
انتقل المقدم عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور، وتبين وقوع الحادث بين سيارة تابعة للشرطة وأخرى نقل بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة مستقلي سيارة الشرطة عميد وأمين ومجند شرطة، جرى نقلهم لمستشفي قليوب وحالتهم مستقرة .
 
تمكنت إدارة المرور من رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، بعد توقف دام ساعة.
 

 


القليوبية

تصادم

قليوب

مديرية أمن القليوبية

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