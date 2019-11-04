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إصابة شخص بحالة تسمم وآخر في حادث مروري بالوادي الجديد

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:02 م
إصابة شخص بحالة تسمم وآخر في حادث مروري بالوادي الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أصيب شخص باشتباه تسمم غذائي، اليوم الإثنين، بينما أصيب آخر في حادث مروري بمركز الفرافرة في الوادي الجديد. 

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا يفيد بوصول شابين مصابين إلى مستشفى الداخلة العام. 
 
تبين إصابة جهاد عارف توفيق، 16 سنة، باشتباه تسمم غذائي وحالة من القيء والمغص الحاد،  إثر تناول وجبة غذائية فاسدة، بمدينة موط بالداخلة، وجري وضعه تحت الملاحظة الطبية وتقديم الرعاية الصحية له بمستشفى الداخلة العام.
 
كما أصيب عمر عفيفي محمد 16 سنة، بكسر في الفخذ الأيمن إثر انقلاب دراجة نارية بمدينة الفرافرة، وجرى تحويله لمستشفى الداخلة العام.
 

 


الوادى الجديد

حوادث الوادى الجديد

قسم شرطة الخارجة

مديريه امن الوادى الجديد

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