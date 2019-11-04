إخلاء سبيل 3 غواصين ضمن طقم اللنش المحترق بمرسى علم

كما أخلت النيابة العامة سبيل مدير الشئون الإدارية للشركة المالكة للانش، من قسم شرطة مرسي علم، وذلك فى حضور محمد هارون المحامى دفاع المتهمين.

وكانت أمرت النيابة العامة اليوم الأحد بحبس 9 أشخاص من طاقم اللنش "سوزانه"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة القتل الخطأ.

كما كان ورد إخطار للأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، بإندلاع حريق ضخم بلنش سياحى سفارى بالقرب من شواطئ الكيلو 45 شمال مرسى علم، مما أسفر عن مصرع سائحة أمريكية الجنسية، وإنقاذ 18 آخرين بجانب 12 من طاقم المركب بينهم 3 غواصين.