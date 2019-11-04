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إخلاء سبيل 3 غواصين ضمن طقم اللنش المحترق بمرسى علم

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:30 ص
إخلاء سبيل 3 غواصين ضمن طقم اللنش المحترق بمرسى علم حريق لنش - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أخلت نيابة جنوب البحر الأحمر سبيل 3 غواصين ضمن طاقم المركب الذي تعرض للاحتراق بمرسي علم صباح الحمعة الماضي، والذي لقيت به سائحة أمريكية مصرعها وأنقذ 18 سائحا آخرين من جنسيات مختلفة.

كما أخلت النيابة العامة سبيل مدير الشئون الإدارية للشركة المالكة للانش، من قسم شرطة مرسي علم، وذلك فى حضور محمد هارون المحامى دفاع المتهمين. 
 
وكانت أمرت النيابة العامة اليوم الأحد بحبس 9 أشخاص من طاقم اللنش "سوزانه"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة القتل الخطأ.
 
كما كان ورد إخطار للأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، بإندلاع حريق ضخم بلنش سياحى سفارى بالقرب من شواطئ الكيلو 45 شمال مرسى علم، مما أسفر عن مصرع سائحة أمريكية الجنسية، وإنقاذ 18 آخرين بجانب 12 من طاقم المركب بينهم 3 غواصين.
 
وتبين بعد ذلك أن السائحة الأمريكية التى لقيت مصرعها كانت عائدة للنش مرة أخرى بعد نقلها للنش آخر لإحضار جهاز لاب توب خاص بها، إلا أنها لقيت مصرعها وسط النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات لتلك القضية مع طاقم اللنش.

 


البحر الاحمر

حريق لنش

نيابة القصير

طاقم لنش

مرسي علم

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