إحالة العاملين بـ5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لغلق المقرات وتغيبهم عن العمل

كانت المراكز المغلقة التي تبينت اللجنة من غياب العاملين بها هي مراكز "خلوة سنهرة، الناصرية ، دندنا ، الحصة" التابعين لإدارة شباب طوخ، ومركز شباب كفر الحصة التابع لإدارة شباب بنها.

كما شملت المتابعة مراكز شباب "سنهرة ، ونامول ، وكفر الحدادين وكفر علوان ، والسفاينة"، وقد وجدت المراكز تمارس نشاطها وتبين التزام العاملين بها.

تأتي تلك المتابعات في اطار اهتمام وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية بضرورة تكثيف المتابعات على مراكز الشباب وتقديم خدمات أفضل للشباب.