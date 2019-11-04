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إحالة العاملين بـ5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لغلق المقرات وتغيبهم عن العمل

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:12 م
إحالة العاملين بـ5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لغلق المقرات وتغيبهم عن العمل مراكز شباب
القليوبية - إبراهيم سالم

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قرر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة العاملين بـ 5 مراكز شباب للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك بعد تقرير المتابعة الذي قدمته اللجنة المشكلة من محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية،  وعضوية كل من عبد العليم حماد، ومحمد إمام  العاملين بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

كانت المراكز المغلقة التي تبينت اللجنة من غياب العاملين بها هي مراكز "خلوة سنهرة، الناصرية ، دندنا ، الحصة" التابعين لإدارة شباب طوخ، ومركز شباب كفر الحصة التابع لإدارة شباب بنها.

كما شملت المتابعة مراكز شباب "سنهرة ، ونامول ، وكفر الحدادين وكفر علوان ، والسفاينة"، وقد وجدت المراكز تمارس نشاطها وتبين التزام العاملين بها. 

تأتي تلك المتابعات في اطار اهتمام وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية بضرورة تكثيف المتابعات على مراكز الشباب وتقديم خدمات أفضل للشباب.

 

 

 


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