سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:27 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019 عملات ورقية
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الاثنين 4-11-2019 ، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى .

 

دولار أمريكي (USD)
 

1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.

 

  يورو (EUR)
 

1 يورو = 4.186 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.238 يورو.

 

  جنيه استرليني (GBP)
 

1 جنيه استرليني = 4.843 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.206 جنيه استرليني.

 

دولار كندي (CAD)
 

1 دولار كندي = 2.850 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.350 دولار كندي.

 

دولار أسترالي (AUD)
 

1 دولار أسترالي = 2.590 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.386 دولار أسترالي.

 

  ين ياباني (JPY)
 

1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 28.921 ين ياباني.


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة