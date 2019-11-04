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أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 4 -11- 2019

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:10 ص
أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 4 -11- 2019 ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4-11-2019، حيث سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي 677 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.
 
 

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 580 حنيها للجرام

عيار 21 سجل 677 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 774 جنيه

الجنيه الذهب 5416 جنيها

أوقية الذهب 1511 دولار

 

 
ويؤكد تجار الذهب أن أسعار المعدن النفيس لن تستقر على هذا السعر، خلال مدة طويلة وذلك في ظل التغيرات العالمية التى تطرأ على الأسواق، خاصة مع استمرار تعثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
 
يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
 
 
 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

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