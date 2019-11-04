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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:49 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 4-11-2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24"  182.12 ريال سعودى مقابل 48.59 دولار أمريكى .

 

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24     بنحو  182.12 ريال      بما يعادل  48.59$

سعر الذهب عيار 22     بنحو  166.94 ريال      بما يعادل  44.54$

سعر الذهب عيار 21     بنحو  159.36 ريال      بما يعادل  42.52$

سعر الذهب عيار 18     بنحو  136.59 ريال      بما يعادل  36.44$

سعر الذهب عيار 14     بنحو  106.24 ريال      بما يعادل  28.35$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 91.06 ريال         بما يعادل  24.30$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,664  ريال        بما يعادل  1,511$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,275 ريال        بما يعادل  340.15$

سعر كيلو الذهب       بنحو 182,120 ريال     بما يعادل  48,592$


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