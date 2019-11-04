أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 4-11-2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" 182.12 ريال سعودى مقابل 48.59 دولار أمريكى .

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 182.12 ريال بما يعادل 48.59$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 166.94 ريال بما يعادل 44.54$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 159.36 ريال بما يعادل 42.52$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 136.59 ريال بما يعادل 36.44$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 106.24 ريال بما يعادل 28.35$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 91.06 ريال بما يعادل 24.30$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,664 ريال بما يعادل 1,511$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,275 ريال بما يعادل 340.15$

سعر كيلو الذهب بنحو 182,120 ريال بما يعادل 48,592$