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آلاف العراقيين يواصلون التدفق على ساحة التحرير ببغداد

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:35 م
آلاف العراقيين يواصلون التدفق على ساحة التحرير ببغداد مظاهرات العراق
رويترز

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تجمع آلاف المحتجين المناهضين للحكومة العراقية فى وسط العاصمة بغداد اليوم الاثنين، متحدين مناشدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدى إنهاء الاحتجاجات التى يقول إنها تكلف الاقتصاد العراقى مليارات الدولارات وتعطل الحياة اليومية.

واندلعت الاحتجاجات فى أول أكتوبر بعد قرابة عامين من الاستقرار النسبى فى العراق. وقتل خلالها أكثر من 250 شخصا.

وعلى الرغم من الثروة النفطية التى يتمتع بها العراق، يعيش كثيرون فى فقر ولا يحصلون على ما يكفيهم من المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.

وقال متظاهر طلب عدم نشر اسمه وكان من المعتصمين فى ساحة التحرير ببغداد "الشباب عانوا مصاعب اقتصادية وانفجارات وقمعا. نريد استئصال شأفة هذه النخبة السياسية بالكامل. نريد التخلص من هذه العصابة وربما بعدها نستطيع الراحة".

وناشد عبد المهدى المتظاهرين مساء أمس الأحد تعليق حركتهم التى قال إنها حققت أهدافها لكنها تضر بالاقتصاد.

وأبدى استعداده للاستقالة إذا اتفق الساسة على بديل ووعد بعدد من الإصلاحات لكن المتظاهرين يقولون إن هذا ليس كافيا وإن على النخبة السياسية بالكامل أن ترحل.

 

العراق

مظاهرات العراق

ساحة التحرير

بغداد

عادل عبد المهدى

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