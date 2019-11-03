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8 خطوات لاحتفاظ المطلقة الحاضنة بـ"مسكن الزوجية".. تعرف عليها

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:00 ص
8 خطوات لاحتفاظ المطلقة الحاضنة بـ"مسكن الزوجية".. تعرف عليها محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يحق للمطلقة الحاضنة رفع دعوى أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بالتمكين من مسكن الزوجية، فهو من حقها باعتباره أصبح مسكن حضانة، وحتى تنتهى حضانتها.

ويرصد "اليوم السابع" فى 8 خطوات كيفية إثبات الزوجة حقها فى مسكن الزوجية:



- تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة.

- تقدم ضمن المحضر قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق.

- تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.

- المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريًا.

- ردًا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلمًا على قرار حفظ المحضر.

- النيابة تأمر بعمل التحريات من قبل المباحث.

- إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط.

- مدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور حتى صدور قرار نهائى من المحكمة.


مسكن الزوجية

حاضنة

خلافات زوجية

الجيزة

محكمة الأسرة

اخبار

اليوم السابع بلس

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