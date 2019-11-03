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وكيل "تعليم كفر الشيخ" تستعرض مشاركة المديرية فى العيد القومى للمحافظة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:01 م
وكيل "تعليم كفر الشيخ" تستعرض مشاركة المديرية فى العيد القومى للمحافظة جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ترأست الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا عقدته بمكتبها، لمناقشة المشاركة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، غداً الاثنين، وبعد غد الثلاثاء ،حسب تعليمات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور أحمد اللوزى، مدير مركز أعلام المحافظة، والدكتور سلامة الويشى، المدير العام للتعليم العام، ووفاء عبدالله، المدير العام للشئون التنفيذية، والمهندس محمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى، وتامر وهدان، مدير مكتب وكيل الوزارة، وعدد من العاملين بالمديرية.

وتابعت وكيل الوزارة الأعمال التى يقوم بها المشاركون فى التنظيم وما سيؤديه طلاب المدارس سواء عدد من المدارس التابعة للإدارات التعليمية بإشراف توجيه عام التربية الرياضية أو ما سيشارك به طلاب مدارس إدارة برج البرلس التعليمية

كما استقبلت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من أولياء الأمور والعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية خلال اللقاء الجماهيرى الذى تعقده وكيل الوزارة يوميا.

واستمعت كشك لـ25 شكوى وطلبا واستجابت لأولياء الأمور الحضور والعاملين بالتعليم.

ووجهت مديرى الإدارات التعليمية بعقد لقاءات بالمواطنين والعاملين بالتعليم لحل المشكلات، مؤكده أن مكتبها مفتوح للجميع للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم سواء أولياء أمور الطلاب والطلاب.


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