الرئيسية أخبار عربية وكالة معا: المقاومة الفلسطينية تستهدف طائرة بدون طيار حلقت فى أجواء القطاع الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:29 م طائرة بدون طيار اسرائيلية كتب- هاشم الفخرانى - محسن البديوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن المقاومة فى قطاع غزة تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار فى أجواء القطاع . وكانت طائرة بدون طيار حلقت فوق القطاع مساء اليوم الأحد للقيام بعمليات تصوير، لكن تم استهدافها بصاروخ للمقاومة. فلسطين اسرائيل قطاع غزة طائرة بدون طيار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ليبرمان يتهم نتنياهو بجر إسرائيل لانتخابات برلمانية ثالثة فى عام الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:06 م محامى المواطن الروسى المعتقل فى إسرائيل يستأنف ضد قرار تسليمه لأمريكا الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:36 م وقف عميد كلية الشريعة بقطر لانتقاده استضافة إسرائيل بالبطولات الرياضية السبت، 02 نوفمبر 2019 02:22 م سفارات إسرائيل تغلق أبوابها سبب إضراب عمال وزارة الخارجية احتجاجا على الضرائب الجمعة، 01 نوفمبر 2019 05:40 م الصحافة الإسرائيلية.. ليبرمان يعلن عدم مشاركة حزبه فى الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. إسرائيل تعلن حالة الطوارىء فى قنصلياتها بالخارج خشية التعرض لهجوم إرهابى..ومعارض إيرانى يهاجم خامنئى عبر وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، 01 نوفمبر 2019 02:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى "محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد سوبر كورة ينشر أول صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه بعد مواجهة استون فيلا ضد ليفربول البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو المزيد من Trending Plus
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