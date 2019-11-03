وفاة الحالة الثانية ببريطانيا بسبب السجائر الإلكترونية.. اعرف التفاصيل

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها، أن هناك حالة وفاة ثانية ارتبطت بالسجائر الإلكترونية، فقد أصيب حوالي 2000 أمريكي بأمراض الرئة المرتبطة بالأبخرة، وتم حتى الآن ربط وفاة شخصين في بريطانيا بالسيجارة الإلكترونية.



وفاة الحالة الثانية فى بريطانيا ببب السجائر الالكترونية

وأوضحت الصحيفة، أن السجائر في بريطانيا أكثر تنظيما من تلك التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك قيودا أكثر صرامة في بريطانيا على النيكوتين، وفرض حظر كامل على الكافيين.

تشير أحدث بيانات السلامة الرسمية حول السجائر الإلكترونية اليوم الأحد، إلى أن الأجهزة التي تزداد شعبية، والتي يدعمها رؤساء الصحة كوسيلة آمنة للإقلاع عن التدخين، ترتبط بموت حالة أخرى في بريطانيا.



داخل الرعاية المركزة

تم سرد سبب الوفاة كنوبة قلبية مفاجئة، لكن، بشكل حاسم، كان الشخص قد استخدم السجائر الإلكترونية، سيكون من السهل افتراض أن الاثنين مرتبطان بطريقة أو بأخرى بالسجائر الإلكترونية، حيث تحتوي الأدوات التي تشبه القلم على نفس مادة النيكوتين التي تسبب الإدمان، دون القطران السام، وأول أكسيد الكربون الموجود في دخان السجائر.



قبل الاصابة

ومع ذلك، فإن هذا الكشف سيثير حتما موجة من المخاوف، ويأتي هذا المرض وسط وباء قاتل لمرض الرئة الغامض الذي اجتاح أمريكا، والسبب في ذلك هو تزايد شعبية السجائر الإلكترونية، حيث توفي 37 مواطناً أمريكياً و 1،888حالة نتيجة الاصابة بالمرض، تم نشر الصورة المقلقة للطالبة سيماح هيرمان Simah Herman، البالغة من العمر 18 عامًا، وهي طالبة بجامعة لونج بيتش، بنيويورك، بعد اصابتها بفشل في الرئة، وتم تصويرها في المستشفى بعد توصيلها بمعدات العناية المركزة، ولافتة كتب عليها: "أريد أن أبدأ حملة لا تبخير".



فى الرعاية المركزة تحذر من تدخين السجائر الالكترونية

لقد رددت سالي ديفيز كبيرة المسؤلين الطبيين في بريطانيا، وضع خطط لحظر السجائر الإلكترونية المنكهة في الولايات المتحدة، خشية أن تجتذب الأطفال.