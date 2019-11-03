وصول 11 ألف جرعة من اللقاح الثانى لمكافحة "الإيبولا" إلى الكونغو الديمقراطية

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حصلت وزارة الصحة فى الكونغو الديمقراطية ، على 11 ألف جرعة من اللقاح الثانى المقاوم لفيروس الإيبولا والمنتشر فى شرق البلاد منذ أكثر من عام.

وأضافت الوزارة، فى نشرتها حول وضع الفيروس فى البلاد وفقا لراديو أفريقيا 1، اليوم الأحد، أن وزير الصحة فى مقاطعة شمال كيفو تلقى 11 ألف جرعة من أصل 50 ألفا للدفعة الأولى من اللقاح الثانى "جونسون آند جونسون" لمكافحة فيروس الإيبولا.

وأوضحت، أن هذا اللقاح بلجيكى الصنع وسيتم استخدامه بالإضافة إلى اللقاح الأول (آر فى إس فى -زيبوف- جى إف) الذى تم تصنيعه من قبل المختبر الأمريكى (ميرك، شارب ودوم) الذى يستخدم استراتيجية الحزام فى المناطق المصابة بالإيبولا، لافتة إلى أنه من المقرر أن يشمل هذا اللقاح الجديد السكان فى المناطق غير المصابة.