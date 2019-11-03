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وزير النقل يستقل قطار من محطة مصر للانتقال لمركز تدريب وردان

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:37 ص
وزير النقل يستقل قطار من محطة مصر للانتقال لمركز تدريب وردان قطار - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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توجه وزير النقل إلى محطة مصر لاستقلال القطار المخصص لنقل موظفى ودراسى مركز تدريب وردان والمعهد الفنى لتكنولوجيا السكة الحديد، حيث رافقه خلال استقلال القطار رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد، وتفقد الوزير عربات القطار خلال توجهه إلى مركز تدريب وردان.

ويشهد الوزير خلال زيارته لمركز تدريب وردان الدورة التدريبية التى تنظمها هيئة السكة الحديد لـ 120 عامل من كافة مناطق السكة الحديد لتأهيليهم على فنون التعامل مع الجمهور وإدارة المواقف الطارئة، حيث تستمر الدورة حتى يوم الأربعاء المقبل، بعدما أعدت الهيئة برنامج عاجل تدريب العاملين بها المتعاملين مع الجمهور على حسن معاملة الركاب.

 


السكة الحديد

كامل الوزير

وزير النقل

مركز تدريب وردان

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