وزارة التجارة: مصر تستضيف ورشة فنية بعنوان "صنع فى أفريقيا" نوفمبر الجارى

وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة وكافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك للمساهمة فى وضع الرؤى والسياسات الداعمة لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات، وكذا حل أى مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية .

وأوضح أن الوزارة تنفذ حاليًا استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية التقليدية وغير التقليدية، والتى تشمل أسواق دول الكوميسا ودول اتفاقية اغادير والأسواق العربية والأسواق الأفريقية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بالإضافة إلى دول وسط اسيا ودول الاتحاد الأوراسى، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف وبالتعاون مع الوزارات المعنية تطوير منظومة النقل اللوجستى للأسواق المستهدفة وبصفة خاصة دول غرب أفريقيا.

ولفت إلى أن 40%من الواردات المصرية مدخلات إنتاج، ولذلك فإن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الامكانات الهائلة المتاحة بوزارة الإنتاج الحربى لتصنيع مدخلات إنتاج وطنية تفى باحتياجات الصناعة المصرية وتسهم فى سد عجز الميزان التجارى، مؤكدًا فى هذا الاطار على اهمية البرنامج الذى تنفذه الوزارة حاليا لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف زيادة نسبة المكونات المصنعة محليا وبما ينعكس ايجابا على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية .

ونوه أنه لا يمكن إغفال دور القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك من خلال تحقيق تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى التعامل مع التصدير بجدية والعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الإقليمية.