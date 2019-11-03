نقابة الصيادلة تقيم دعوى قضائية لوقف تدريس برنامج الأدوية بطب بيطرى المنصورة

وأوضحت عريضة الدعوى التى تقدمت بها نقابة الصيادلة مخالفة القرار المطعون عليه للقوانين واللوائح المعمول بها، وأكدت النقابة انه عصف بكل معايير التخصص العلمية وهدم كل الأسس التى بنيت عليها اختصاصات العاملين بمجال المهن الطبية من أطباء بشريين وصيادلة وأطباء أسنان وأطباء بيطريين.

وأكدت النقابة أن البرنامج المنشأ يعد سابقة فريدة من نوعها لم تحدث فى تاريخ التعليم الجامعى فى مصر منذ إنشاء كليات الصيدلة والطب البيطرى حيث تشمل المقررات الدراسية لهذا البرنامج تعد صارخ وتداخل مع المقررات الدراسية لكليات صيدلة فضلا عن كونها تخرج عن اختصاص الطبيب البيطرى بعد تخرجه، ومن تلك المقررات الممارسات التصنيعية الجيدة للأدوية GMPs، وكمياء صيدلية وصيدلانيات، بالإضافة إلى أن من أهداف البرنامج إعداد وتدريب كوادر طبية بيطرية فى مجال تركيب وتسويق الدواء البيطرى واللقاحات والأمصال البيطرية.

وأضافت الدعوى أن المواد العلمية المشار إليها جميعها تدخل ضمن المقررات الدراسية بكليات صيدلة والوظائف المذكورة تدخل ضمن مجال عمل الصيادلة ولا يوجد كلية طب بيطرى داخل الجمهورية تقوم بتدريس تلك المواد لطلابها لكونها تخرج عن اختصاص الطبيب البيطرى ومجال عملة الأصيل بعد التخرج وهو ما يوصم القرار المطعون عليه.