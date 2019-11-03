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نصائح لعلاج التهاب ملتحمة العين.. ومتى تذهب للطبيب؟

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:00 ص
نصائح لعلاج التهاب ملتحمة العين.. ومتى تذهب للطبيب؟ التهاب الملتحمة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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التهاب الملتحمة هو طبقة رقيقة من الأنسجة تغطي الجزء الأمامي من العين، ويسمى أيضا مرض العين الحمراء، ويؤثر التهاب الملتحمة عادةً على كلتا العينين ويعتمد العلاج على السبب، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح بسيطة تساعدك على علاج التهاب ملاحظة العين، وفقا لموقع doctor

ما هو التهاب الملتحمة؟

التهاب الملتحمة هو احمرار العين الناتجة عن العدوى أو الحساسية، والملتحمة هى الغشاء المخاطي الذي يغطي أبيض العينين والجانب الداخلي للجفون.

عادة ما تؤثر الأعراض على كلتا العينين في نفس الوقت وتشمل احمرار العين والشعور  بالحرقة أو القيح والرموش اللزجة والحكة والعينين المائيتين.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟
 

التهاب الملتحمة يمكن أن يكون غير مريح ومزعج، لكنه عادة لا يكون خطيرًا ويجب أن يختفى في غضون أسبوعين بدون علاج.

إذا استمرت الأعراض أو كنت ترتدي العدسات اللاصقة وتطورت أعراض التهاب الملتحمة، يجب زيارة طبيبك، حيث إن الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة يمكن أن يصابوا بالعدوى فى القرنية، والتي قد تتطلب علاجًا متخصصًا.

 

نصائح علاج التهاب الملتحمة

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف الأعراض أو منع المزيد من انتشار العدوى:

-اغسل يديك بانتظام بالماء الدافئ والصابون لتجنب انتشار العدوى.

-استخدم الصوف القطنى النظيف (قطعة واحدة لكل عين) واغسل عينيك بالماء المالح الفاتر، وقم بفرك رموشك بلطف لتنظيف القشور.

- اغسل الوسائد والمناشف في الماء الساخن والمنظفات.

- لا تشارك أبدًا أي مكياج أو قطرات للعين مع شخص آخر.

-إذا لم يتم التخلص من التهاب الملتحمة من تلقاء نفسه ، فقد تحتاج إلى علاجه .

 


التهاب الملتحمه

اسباب التهاب الملتحمه

علاج التهاب الملتحمه

امراض العيون

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