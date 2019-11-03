ندوة عن حياة النبى من الميلاد إلى البعثة بمسجد الإمام الحسين الثلاثاء

كتب - إسماعيل رفعت

تنظم وزارة الاوقاف، ندوة بعنوان : ” حياة النبيّ (صلى الله عليه وسلم) من الميلاد إلى البعثة ” وذلك يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، بمحافظة القاهرة.

يشارك فى الندوة الدكتور أحمد حسين (عميد كلية الدعوة الإسلامية ) والدكتور هاني تمام (مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة) .

الشيخ محمد عبد العال الدومي (إمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين ) .

قالت وزارة الاوقاف، ياتى ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني ، ومن خلال الندوات المشتركة.