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نائب حاكم دبى يبحث مع رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى دعم صناعة المستقبل

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:41 م
نائب حاكم دبى يبحث مع رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى دعم صناعة المستقبل نائب حاكم دبى مكتوم بن راشد آل مكتوم
أبو ظبى(أ ش أ)

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بحث نائب حاكم دبى، مكتوم بن راشد آل مكتوم، مع رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى بورجيه برندى، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك فى دعم أجندة الاستدامة وصناعة المستقبل فى العالم.

ووفقا لوكالة الانباء الإماراتية ، التي بثت النبأ ، أكد آل مكتوم - خلال اللقاء الذى تم على هامش فعاليات مجالس المستقبل العالمية فى دبى - حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاستراتيجي المثمر مع المنتدى الاقتصادي العالمي ، وكافة المنظمات الدولية ، والدول المهتمة بصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، تجسيدًا لرؤى وتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمهتمين من رواد الأعمال وأصحاب العقول والمبتكرين حول العالم في المجالات المستقبلية الأكثر ارتباطًا بحياة الناس.


من جانبه، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي برؤى قيادة الإمارات، وتوجهاتها المستقبلية، مثنيًا على تجارب دبي وسعيها الدائم للمشاركة بفعالية في الجهود والمبادرات العالمية لتحقيق الاستدامة.

 

 


دبى

الامارات

المنتدى الاقتصادى العالمى

مجالس المستقبل العالميه

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