موجز 6.. انتهاء إجراءات التطبيق الكامل لرفع الحد الأدنى للأجور آخر نوفمبر

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية، حيث اطلع على ما قامت به وزارة المالية فى هذا الصدد لتنفيذ القرار.

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السيسى يتابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات والجهات الحكومية.. ويوجه بالإطلاق التجريبى للتأمين الصحى بجنوب سيناء والأقصر.. وزير المالية: انتهاء إجراءات الحد الأدنى نهاية نوفمبر

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية، حيث اطلع على ما قامت به وزارة المالية فى هذا الصدد لتنفيذ القرار.

"جيش مصر وكفى"..القوات المسلحة تجرى تدريبات مشتركة مع أكبر جيوش العالم خلال شهر أكتوبر..تدريب لأول مرة مع باكستان فى "إسلام أباد"..ومسرح عمليات فى الأسطولين الشمالى والجنوبى..ومناورة بالذخيرة فى المنطقة الغربية

لا يمكننا إغفال ما يجرى من تدريبات مشتركة ومتنوعة للقوات المسلحة المصرية على مدار العام، وما تم خلال شهر أكتوبر بوجه خاص، حيث جرت تدريبات مشتركة بين الجيش المصرى وجيوش روسيا وباكستان والسعودية والإمارات والأردن والسودان وجيبوتى.

"عبدالعال":الخواطر لها دور فى الحكومة لكن فى البرلمان معندناش إلا المحددات الدستورية

تحفظ الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تشكيل مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية، فى مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، وذلك خلال مناقشة المشروع فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن.

مجلس النواب: مليونا جنيه لإصدار التراخيص بقانون حماية البيانات الشخصية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الباب العاشر من مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية والمنظم للتراخيص والتصاريح والاعتمادات.

فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز للخاطب مسك يد خطيبته

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل يجوز مسك يد الخطيبة أم لا؟".

البرلمان يوافق على حظر جمع بيانات الأطفال إلا بعد موافقة ولى الأمر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد الباب السابع من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة ويضم المواد 12و13.

شبكة "CNN" تسلط الضوء على سياحة المغامرة والتزلج على الماء فى مصر

نشرت شبكة "سى أن أن" العالمية الإخبارية تقريرا مصورا عن سياحة التزلج على الماء بالمظلات "Kite surfing " فى البحر الأحمر بمصر.

إصابة 4 أشخاص خلال هجوم بسكين فى هونج كونج.. وقطع أذن سياسى

أصيب أربعة أشخاص على الأقل فى هجوم بسكين خارج أحد مراكز التسوق فى هونج كونج حيث تحولت الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وزير النقل: تدشين خط سكة حديد بطول 600 كيلو يربط مصر بالسودان

قال وزير النقل، أن الموانئ المصرية تتطور بشكل جيد، من حيث الأعماق والأرصفة، سواء فى شرق بورسعيد أو دمياط، وذلك لتشجيع عمليات التصدير، كاشفا عن أنه تم إنشاء محطة متعددة الحاويات بمساحة كبيرة وغواطس عملاقة لاستقبال مراكب أكثر وتشجيع عملية الصادرات.

الحكومة: الأحد المقبل إجازة بأجر للعاملين بالدولة بمناسبة المولد النبوى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال؛ بمناسبة المولد النبوى الشريف بدلا من يوم السبت 9 نوفمبر عام 2019 ميلادية، والموافق 12 من ربيع الأول لعام 1441 هجرية.

سمية الخشاب وأحمد سعد مسلسل أزمات مبيخلصش.. الفنانة بعد حكم حبسها 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد: مبخافش وتنازلت كتير وهاخد حقى بالقانون.. وسعد: خطأ إجرائى وتعاهدت بعدم الإساءة والافتراء وتمت التسوية

فوجئت سمية الخشاب أثناء وجودها فى برشلونة الإسبانية، لتسلم تكريمها بحفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان الدولى للقفطان المغربى، من الجالية المغربية بالمدينة بمناسبة الذكرى الـ 44 للمسيرة الخضراء ـ بصدور حكم غيابى ضدها بالحبس لمدة 3 سنوات، فى قضية شيك بدون رصيد مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.