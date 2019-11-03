الرئيسية حوادث موجز الحوادث.. اعرف قوائم الإرهاب بعد تعديلات قانون تنظيم الكيانات الإرهابية الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:37 م حبس - أرشيفية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشر قسم الحوادث، باليوم السابع، اليوم الأحد، عددا كبيرا من الأخبار، والقضايا، والأحداث الهامة، نرصد بعضها فى التقرير التالى: تعرف على قوائم الإرهاب بعد تعديلات قانون تنظيم الكيانات الإرهابية فيديو.. كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة زحام مرورى بسبب اصطدام سيارة برصيف شارع فيصل فتوى مجلس الدولة: أحقية موظفى التجارة والصناعة فى إجازة مرضية بأجر كامل السجن 3 سنوات لسائق انتحل صفة رئيس الحرس الجمهورى بالأميرية تجديد حبس المتهم بحادث انفجار معهد الأورام 15 يوما السيطرة على حريق داخل مخزن فى منطقة الشرابية دون إصابات قسم الحوادث موجز الحوادث الحوادث اليوم الاحد اهم الحوادث اليوم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة موجز الحوادث.. النائب العام يحيل رئيس قطار طنطا المحبوس للجنايات السبت، 02 نوفمبر 2019 07:32 م موجز الحوادث.. المعمل الجنائى يعاين موقع حريق كنيسة مارجرجس بشبرا الجمعة، 01 نوفمبر 2019 06:59 م موجز الحوادث.. العفو الرئاسى عن 305 مسجونا بمناسبة نصر أكتوبر الخميس، 31 أكتوبر 2019 06:15 م موجز الحوادث.. السيطرة على حريق فى حديقة حيوان الجيزة الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 07:44 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو موجز 6.. انتهاء إجراءات التطبيق الكامل لرفع الحد الأدنى للأجور آخر نوفمبر صور.. رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء قرار الرئيس بشأن فرض حالة الطوارئ السيسى يتابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات والجهات الحكومية.. ويوجه بالإطلاق التجريبي للتأمين الصحي بجنوب سيناء والأقصر.. وزير المالية: انتهاء إجراءات الحد الأدنى نهاية نوفمبر شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة دار الإفتاء: الزواج من طليقة الأخ جائز حتى لو كان على قيد الحياة.. فيديو "هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن" شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر "VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو المزيد من Trending Plus
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