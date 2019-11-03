سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

ملك البحرين يستقبل الأمير تركى بن محمد بن فهد عضو مجلس الوزراء السعودى

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:04 م
ملك البحرين يستقبل الأمير تركى بن محمد بن فهد عضو مجلس الوزراء السعودى الملك حمد بن عيسى آل خليفة يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة،بقصر الصافرية ، اليوم، الأحد، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودى.

 

ونقل الوزير السعودى للعاهل البحرينى تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

 

وقد رحب الملك حمد بن عيسى بالوزير السعودى، منوها بالعلاقات الاخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.

 

 


البحرين

السعودية

العاهل البحرينى

ملك البحرين

الملك سلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق

صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا

رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

سوبر كورة ينشر أول صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه بعد مواجهة استون فيلا ضد ليفربول

سوبر كورة ينشر أول صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه بعد مواجهة استون فيلا ضد ليفربول

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة