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مقتل جنديين وجرح ستة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة فى مالى

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:17 م
مقتل جنديين وجرح ستة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة فى مالى دورية عسكرية فى مالى - أرشيفية
(أ ش أ)

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قال الجيش المالى، إن جنديان ماليان، لقيا مصرعهما وأصيب ستة آخرون بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليتهم العسكرية، خلال دورية كانوا يقومون بها فى منطقة "باندياجارا" وسط مالى.

وأوضح الجيش المالى فى بيان صادر مساء الأحد، أن الجرحى إثر انفجار العبوة محلية الصنع، نقلوا إلى مستشفى بمدينة سفارى.

وكان العشرات، قتلوا فى هجوم الجمعة الماضى، على موقع عسكرى بمنطقة "إنديليمان" شمال مالى، تبناه تنظيم داعش الإرهابى.

كما لقى جندى فرنسى بقوة "بارخان" حتفه السبت قرب مدينة ميناكا، إثر انفجار عبوة ناسفة، وتبنى تنظيم داعش كذلك عملية مقتله.

 

 


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مالي

عبوة ناسفة

انفجار

دورية عسكرية

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