مقتل جندى فرنسى فى انفجار بمالى

باريس /أ ش أ/

قتل جندى فرنسى، إثر انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع لدى مرور آليته المدرعة فى مالي.

وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى أنها ستتوجه قريبا جدا إلى مالى لإجراء محادثات مع السلطات هناك.

وأضافت بارلى - فى بيان، أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية الليلة - أنه وسط ظروف أمنية متدهورة يظهر مقتل الجندى رونان بوانتو أن المعركة ضد المجموعات الإرهابية فى الساحل لم تنته، مؤكدة "العزم الكامل على مواصلتها".

بدوره، أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"تضحية" العسكري، مؤكدا تضامنه "مع رفاقه فى العمليات فى منطقة الساحل"، ومع القوات فى دول منطقة الساحل "التى تدفع ضريبة باهظة فى مكافحة الإرهاب"، وأكد الرئيس الفرنسى "التضامن الكامل للأمة فى هذه الظروف المؤلمة".