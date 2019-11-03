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مفاوضات مع البنك الأوروبى لتمويل مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:00 ص
مفاوضات مع البنك الأوروبى لتمويل مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر مونوريل
كتب رضا حبيشى

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تتفاوض وزارة النقل مع كل من البنك الأوربى للاستثمار والبنك الأوربى لإعادة الإعمار، للحصول على تمويل فى صورة قروض ميسرة لتغطية تكلفة تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد ومشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ جامعة الدول، حيث تخطط الوزارة للحصول على تمويل من البنكين يقارب الـ2 مليار يورو ضمن تكلفة المشروعين البالغة مبلغ قدره 4.1 مليار يورو.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تتفاوض مع مؤسسات تمويل دولية للحصول على تمويل للمشروعين ضمن العروض التمويلية التى تقدمت بها شركة بومباردييه العالمية، التى جرى اختيارها لتنفيذ المشروعين بعد المناقصة المحدودة التى طرحتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارتى النقل والإسكان لاختيار الشركة المنفذة لهما، حيث اشترطت المناقصة تقديم المتنافسين ضمن عروضهم الفنية والمالية عرض تمويلى يغطى تكلفة المشروع.

وقالت المصادر، إن بدء تنفيذ المشروعين فعليًا يتوقف على توافر التمويل المطلوب وسداد الدفعة المقدمة لشركة بومباردييه من أجل تفعيل التعاقد المبرم، مشيرة إلى أن الشركة العالمية بدأت فى أعمال دراسات وتصميمات مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بجانب شروع شركات المرافق الحكومية فى تحويل مسار المرافق المتعارضة مع مسار مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، وذلك بالتوزارى مع العمل على إنهاء إجراءات التمويل المطلوب لتنفيذ المشروعين.

وأوضحت المصادر، أنه حتى الآن لم تبدأ أعمال تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية فعليًا لحين إنهاء إجراءات توفير المطلوب، حيث تجرى حاليًا إعداد دراسات وتصميمات مسار المشروع ومحطاته، وأن الأمر نفسه بالنسبة لمشروع مونوريل 6 أكتوبر الذى كان مخططًا بدء تنفيذه فى يناير المقبل، لافتة إلى أن وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الإسكان وزارتى التعاون الدولى والمالية لتوفير التمويل اللازم للمشروعين.

وأكدت المصار، أن مخطط تنفيذ المشروعين بالكامل خلال ثلاث سنوات ونصف من تاريخ تفعيل التعاقد المبرم بين الطرفين، حيث محدد تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الممتد بطول 54 كم خلال 34 شهرا، ومحدد تنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر الممتد بطول 42 كم خلال 42 شهرًا من تاريخ تفعيل التعاقد.

ومونوريل العاصمة الإدارية يشمل 21 محطة علوية، ويضم محطات "الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية".

كما أن مونوريل 6 أكتوبر يشمل 12 محطة علوية وهى محطات "جامعة الدول – الطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية - التقاطع مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى - هايبر وان – جهينة - هيئة المجتمعات العمرانية - الحصرى – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع"، وسيقوم بتنفيذ المشروعين شركة بومباردييه العالمية المتحالفة مع شركتى أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب.

وتنفذ شركتا أوراسكوم والمقاولون العرب الأعمال الإنشائية وكافة الأعمال المدنية وتركيب القضبان الحديدية للمشروعين، فيما تقوم شركة بومباردييه بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع عقب تنفيذه، كما أن السرعة التصميمة للمونوريل ستبلغ 80 كم/س، ويستهدف مشروعى المونوريل تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة، وسيسير والمونوريل على خط حديدى مفرد مثبت على مسار علوى عبارة كوبرى.


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اليوم السابع بلس

6 اكتوبر

العاصمة الادارية

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