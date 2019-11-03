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مظاهرات فى اليونان احتجاجا على إيواء مهاجرين ولاجئين

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:09 م
مظاهرات فى اليونان احتجاجا على إيواء مهاجرين ولاجئين احتجاجات يونانية - أرشيفية
وكالات

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شهدت العديد من المناطق فى اليونان، تظاهرات حاشدة احتجاجا على إيواء مهاجرين ولاجئين، اليوم الأحد.

وبحسب قناةSkai  التلفزيونية اليونانية، فقد تجمع نحو 30 من أهالى مدينة يانيتسا (شمال)، ليلة الأحد، لقطع الطريق أمام حافلتين سياحيتين نقلت السلطات على متنهما ما بين 100 و150 مهاجرا من أجل إيوائهم فى فندق محلى.

وكانت الحافلتان قد غادرتا المنطقة لكنهما عادتا بعد أن أمنت الشرطة وصولهما إلى الفندق.

وفى منطقة "سيرى"، شمال البلاد، أقامت مجموعة من الناس تجمعا على أوتوستراد "إغناتيا"، احتجاجا على نقل لاجئين ومهاجرين إلى هذه المنطقة.

وليلة السبت، وصل عمدة جزيرة كوس اليونانية، ثيودوسيس نيكيتاراس، صحبة مسؤولين محليين ومجموعة من الناشطين، إلى الميناء لمنع إنزال عشرات من المهاجرين تم نقلهم على متن عبارة من جزيرة كاستيلوريزو.

وذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية أن عمدة الجزيرة والعديد من سكانها المحتجين على وصول المزيد من اللاجئين، منعوا إنزال المهاجرين فى ميناء الجزيرة واستخدموا سيارات البلدية لعرقلة عملية الإنزال، ولم يسمحوا بالنزول فى النهاية سوى لاثنين من أصل 77 مهاجرا كانوا على متن العبارة التى تابعت طريقها إلى ميناء بيريوس فى البر الرئيس لليونان.

وقال نيكيتاراس إنه لن يسمح بنقل "المزيد من المهاجرين من جزر أخرى إلى كوس التى تستضيف بالفعل 4 آلاف و500 مهاجر"، مطالبا الدولة بنقل بعض المهاجرين من البؤرة المكتظة بهم على الجزيرة، ومؤكدا ضرورة التعامل مع طالبى اللجوء بسرعة ونقلهم إلى البر الرئيس.

وفى الأشهر الأخيرة، شهد تدفق المهاجرين وطالبى اللجوء من شواطئ تركيا إلى اليونان تصاعدا ملحوظا، الأمر الذى جعل عدد المهاجرين يكاد يفوق عدد السكان المحليين فى بعض المناطق، وتعمل السلطات على نقل المهاجرين من الجزر إلى البر اليونانى.

 

 


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