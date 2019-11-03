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مظاهرات جديدة فى بوليفيا احتجاجا على تزوير الانتخابات الرئاسية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:01 م
مظاهرات جديدة فى بوليفيا احتجاجا على تزوير الانتخابات الرئاسية بوليفيا
كتبت فاطمة شوقى

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خرجت مظاهرات جديدة فى بوليفيا تطالب بتقديم الرئيس البوليفى إيفو موراليس استقالته خلال 48 ساعة أو دعوات للمزيد من التعبئة فى الشوارع.

وأعطى زعيم المعارض لويس فرناندو كاماتشو، مهلة لمدة 48 ساعة للرئيس موراليس للاستقالة خرج كاماتشو ورافقه قادة المعارضة من جميع أنحاء البلاد فى مظاهرات جديدة ينددون فيها بارتكاب موراليس تزويرا فى الانتخابات الأخيرة، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة.

ومن ناحية أخرى، طلب المتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية (CONADE) التى تضم المعارضة ، رولاندو فيلينا، من منظمة الدول الأمريكية، سحب مهمة الفنيين والمراجعين الذين يراجعون على نتائج العملية الانتخابية البوليفية، لان عملهم لا يولد الثقة أو المصداقية.

وقال موراليس: "سنحترم استنتاجات تقرير منظمة الدول الأمريكية، ونتوقع أن يكون تقريرا تقنيا وغير قانونى".

وفاز إيفو موراليس فى الانتخابات من قبل المحكمة العليا للانتخابات بحصوله على 47.08% من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسى كارلوس ميسا على المركز الثانى بحصوله على 36.51% من الأصوات.


بوليفيا

رئيس بوليفيا

ايفو موراليس

مظاهرات

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