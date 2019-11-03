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مصر واليونان وقبرص ينفذون التدريب البحرى الجوى المشترك " ميدوزا - 9 "

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:04 م
مصر واليونان وقبرص ينفذون التدريب البحرى الجوى المشترك " ميدوزا - 9 " تدريبات مشتركة بين الجانب المصري واليوناني والقبرصي
كتب زكى القاضى

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فى إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة لتعزيز ودعم التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة، إنطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك  ميدوزا - 9  بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية، والذى يستمر لعدة أيام بمسرح عمليات البحر المتوسط بدولة اليونان، وتشارك فيه حاملة المروحيات ( جمال عبد الناصر ) "طراز ميسترال"  والفرقاطة (الفاتح ) "طراز جوويند " والغواصة طراز " 209 "، ولنش الصواريخ " طراز سليمان عزت " وصائدة الألغام " الصديق " ، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز إف – 16 المتعددة المهام والهل المسلح ، ويشارك فى التدريب عناصر من قوات الصاعقة والمظلات المصرية وعدد من طلبة الكلية البحرية خلال معسكر التدريب الخارجى.
 
كما يشارك فى التدريب من الجانب اليوناني فرقاطة وسفينة إنزال وغواصة وصائدة ألغام وعدد من الطائرات المقاتلة طراز إف – 16 وطائرات الهل، بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة ويشارك من الجانب القبرصى سفينة مرور بعيدة المدى وعناصر من القوات الخاصة‪.‬
 
ويهدف التدريب إلى صقل مهارات الضباط المشاركين في العمليات البحرية المختلفة وتبادل الخبرات القتالية والميدانية بين الدول المشاركة، والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف وحماية الأهداف الحيوية والإقتصادية بالبحر المتوسط ضد أى تهديدات محتملة‪.‬
 
يأتى التدريب فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة وإظهار ما وصلت إليه القوات المشاركة من القدرة القتالية العالية والمستوى الراقى من التدريب لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر المتوسط.
 
 

ميدوزا

تدريبات مشتركة

الجيش المصرى

اليونان

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