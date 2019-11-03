مصر تدين الهجوم الإرهابى على معسكر تابع لجيش مالى

كتب أحمد جمعة

أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابى الذى استهدف موقعاً عسكرياً بقرية "إنديليمان" فى شمال شرق مالى، مما أسفر عن وفاة 54 شخصاً وخلّف أعداداً كبيرةً من الجرحى.

وأعرب البيان عن خالص تعازى مصر، حكومةً وشعباً، لحكومة وشعب مالى الشقيقة وأسر الضحايا وكذا تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، وأكد البيان دعم مصر لمالى فى تجاوز ذلك الحادث، مجدداً مطالبة مصر بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل التصدى للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز.