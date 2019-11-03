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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك فى السودان

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:48 م
مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك فى السودان توقيع الإتفاقية بين الجانبين السعودى والسودانى
وكالات

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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية لتأمين وتوزيع السلال الغذائية والتمور العينية في جمهورية السودان، حيث وقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة فى مقر المركز بالرياض اليوم.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفى، أنه سيتم من خلال هذه الاتفاقية تأمين 50,000 سلة غذائية وتوزيع 100,000 كرتون من التمور العينية لسد حاجة الأسر المتواجدة في مناطق النزوح وتخفيف حدة الفقر، بقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 3 ملايين و96 ألف دولار أمريكي، فيما يبلغ عدد المستفيدين 750,000 فرد يشملون الأشخاص الذين يعانون من نقص في الأمن الغذائي في الولايات الأكثر احتياجًا.

وأضاف الربيعة أن مناطق التنفيذ للسلال الغذائية تشمل كسلا، وسنار، والنيل الأبيض، والقضارف، وغرب دارفور، والخرطوم، والجزيرة، ووسط دارفور، وشمال كرفان، ونهر النيل، والشمالية، فيما تشمل مناطق التوزيع للتمور جميع ولايات السودان وهي النيل الأزرق، وجنوب كردفان، وكسلا، وغرب كردفان، وسنار، ووسط دارفور، والشمالية، وشمال دارفور، وغرب دارفور، والجزيرة جنوب دارفور، وشرق دارفور، والقضارف، والبحر الأحمر، والنيل الأبيض، والخرطوم، ونهر النيل، وشمال كردفان، ونازحي جنوب السودان في ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض، وشرق دارفور.


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