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مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم رحلة ترفيهية للأطفال اليمنيين.. (صور)

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:01 م
مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم رحلة ترفيهية للأطفال اليمنيين.. (صور) رحلة للأطفال اليمنيين فى مأرب لاند
وكالات

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نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية،  اليوم، رحلة ترفيهية لـ 25 طفلاً يمنياً من المعاد تأهيلهم إلى حديقة " مأرب لأند " ضمن الدورة الرابعة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

رحلة 2
رحلة مأرب لاند للأطفال اليمنيين

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قضى الأطفال خلال الرحلة جواً من المرح ومارسوا السباحة والألعاب المختلفة والمسابقات في الحديقة ساعدتهم في التفريغ النفسى وإخراج الطاقة السلبية لتعويض ما حرموا منه أثناء استغلال المليشيات الحوثية لهم فى الأعمال القتالية.

رحلة
مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم رحلة للأطفال اليمنيين

ويهتم البرنامج التأهيلى للأطفال بتسيير عدة رحلات إلى الحدائق والمتنزهات والمزارع والأماكن التاريخية والسياحية لأنها تساعد الأطفال بالعودة إلى حياتهم الطبيعية وإكسابهم خبرات جديدة.

رحلة 99
رحلة للأطفال اليمنيين فى مأرب لاند

 

 


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