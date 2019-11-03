مرصد الكهرباء: 21 ألفا و300 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ امس السبت 24 ألف 600 ميجا وات، معلنا أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الأحد 24 ألف 600 ميجا وات.



وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الأحد قدرها 21 ألفا و 300 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.