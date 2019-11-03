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محامى المواطن الروسى المعتقل فى إسرائيل يستأنف ضد قرار تسليمه لأمريكا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:36 م
محامى المواطن الروسى المعتقل فى إسرائيل يستأنف ضد قرار تسليمه لأمريكا السجون الإسرائيلية - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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قال محامى المواطن الروسى أليكسى بوركوف، المعتقل فى إسرائيل، الذى تريد الأخيرة تسليمه للولايات المتحدة بتهمة القرصنة وغسل الأموال، إنه قدم استئنافا ضد قرار وزارة العدل الإسرائيلية فى ذلك الصدد.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، قال ميخائيل إيرونى للصحفيين الروس، بعد جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية لتوضيح ملابسات القضية للصحفيين: "اليوم قدمنا استئنافا للمحكمة العليا ضد قرار وزير العدل الإسرائيلى، ووقع بوركوف على ذلك الاستئناف مقرا بكل ما جاء فيه".

وأوضح المحامى، أن تقديم الاستئناف يؤدى لتعليق عملية التسليم لحين توضيح الدولة لموقفها، معلقا، "طالبنا بوقف عملية التسليم، وربما يأخذ ذلك الإجراء وقتا، كما طلبنا جوابا مفصلا من وزارة العدل الإسرائيلية حول ما بنى عليه الوزير قراره المبهم"، وكشف أن جلسة سيتم تحديد موعدها بعد الحصول على رد وزارة العدل.

وتم اعتقال بوركوف، فى ديسمبر عام 2015، فى مطار بن جوريون الدولى، عند محاولته المغادرة إلى روسيا، وجرى الاعتقال بناء على طلب الولايات المتحدة، التى تتهمه بممارسة القرصنة الإلكترونية.

وتطالب روسيا، السلطات الإسرائيلية، منذ 4 سنوات تقريبا، بتسليمها المواطن الروسى أليكسى بيركوف، 29 عاما، الملاحق فى قضية جنائية تتعلق بالقرصنة الإلكترونية.

 

 


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