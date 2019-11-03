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محافظ مركزى الإمارات: البنك يدرس تقديم مساعدة للبنان

الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:14 ص
محافظ مركزى الإمارات: البنك يدرس تقديم مساعدة للبنان جانب من مظاهرات لبنان
رويترز

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قال محافظ مصرف الإمارات المركزى اليوم الأحد إن البنك يدرس تقديم مساعدات للبنان وإنه سيرفع توصية إلى قيادة الدولة الخليجية.

وأبلغ المحافظ مبارك راشد المنصورى الصحفيين عما إذا كانت الإمارات قد قدمت معونة للبنان منذ زيارة رئيس وزراء اللبنانى الشهر الماضى فأجاب "قررنا إجراء دراسة وتقديم توصية للقيادة فى ضوء التطورات الأخيرة".

وأضاف المنصورى أنه لا يوجد اتفاق على أمور محددة وأنه يأمل أن يتحسن الوضع فى لبنان الذى يعانى من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية بين 1975 و1990 وسط احتجاجات تعم البلاد.

 

 


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