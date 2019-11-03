سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش تذليل العقبات أمام المستثمرين بمطوبس

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:52 م
محافظ كفر الشيخ يناقش تذليل العقبات أمام المستثمرين بمطوبس الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مع الدكتور عصام الشافعى، مدير إدارة الاستثمار، تذليل العقبات أمام المستثمرين فى مطوبس، والانتهاء من بعض المشروعات، وإصدار تراخيص ورخص تشغيل مؤقتة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المنطقة الصناعية تتمتع بمميزات تنافسية للاستثمار، حيث تقع على الطريق الدولى الساحلى مباشرة، وتبعد كيلومترات عن ميناء البرلس البحرى، ومحطة كهرباء البرلس، وتقع بمنطقة عمالة مدربة على جميع الصناعات، بالإضافة إلى تمتعها بمناخ جيد بقربها من البحر المتوسط بمترات، وبها كورنيش ترفيهى وعلاجى، لافتاً إلى أن محافظة كفر الشيخ تتمتع بالعديد من مقومات الاستثمار وأهمها موقعها الجغرافى المتميز .


كفر الشيخ

محافظة كفرالشيخ

المنطقة الصناعية بكفر الشيخ

مطوبس

الاستثمار فى كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تتصرف فى حالة امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية طفلك؟

كيف تتصرف فى حالة امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية طفلك؟

إجراء 1700 عملية جراحية فى العيون ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

إجراء 1700 عملية جراحية فى العيون ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

نقل عدد من مواقف سيرفيس الجيزة وإنشاء أخرى جديدة.. اعرف التفاصيل

نقل عدد من مواقف سيرفيس الجيزة وإنشاء أخرى جديدة.. اعرف التفاصيل

تركيب 4600 عداد كهرباء مسبوق الدفع بدور العبادة بالإسكندرية لترشيد الاستهلاك

تركيب 4600 عداد كهرباء مسبوق الدفع بدور العبادة بالإسكندرية لترشيد الاستهلاك

"تنمية المشروعات" تمول 3 مشروعات بـ 96 مليون جنيه توفر 6019 فرصة عمل

"تنمية المشروعات" تمول 3 مشروعات بـ 96 مليون جنيه توفر 6019 فرصة عمل

رئيس المعارضة التركية لـ"أردوغان": أنت عاجز عن حماية شرف بلادنا

رئيس المعارضة التركية لـ"أردوغان": أنت عاجز عن حماية شرف بلادنا

خطوة بخطوة.. تعرف على تكاليف خدمات مكاتب الشهر العقارى

خطوة بخطوة.. تعرف على تكاليف خدمات مكاتب الشهر العقارى

طقس اليوم.. ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

طقس اليوم.. ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

فيديو.. كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال

فيديو.. كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة