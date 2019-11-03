محافظ كفر الشيخ يناقش تذليل العقبات أمام المستثمرين بمطوبس

كفر الشيخ محمد سليمان

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مع الدكتور عصام الشافعى، مدير إدارة الاستثمار، تذليل العقبات أمام المستثمرين فى مطوبس، والانتهاء من بعض المشروعات، وإصدار تراخيص ورخص تشغيل مؤقتة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المنطقة الصناعية تتمتع بمميزات تنافسية للاستثمار، حيث تقع على الطريق الدولى الساحلى مباشرة، وتبعد كيلومترات عن ميناء البرلس البحرى، ومحطة كهرباء البرلس، وتقع بمنطقة عمالة مدربة على جميع الصناعات، بالإضافة إلى تمتعها بمناخ جيد بقربها من البحر المتوسط بمترات، وبها كورنيش ترفيهى وعلاجى، لافتاً إلى أن محافظة كفر الشيخ تتمتع بالعديد من مقومات الاستثمار وأهمها موقعها الجغرافى المتميز .