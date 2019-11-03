محافظ كفرالشيخ: تطوير مصيف بلطيم.. وتكليف فادى قاسم مديرا لشئون الهيئات

كفر الشيخ – محمد سليمان

بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مع اللواء محمد بندارى، السكرتير العام، تطوير وتنمية مصيف بلطيم بالكامل بشكل مختلف وحضارى، من خلال طرح مسابقة بين طلاب الجامعة ونقابة المهندسين والمعماريين المتخصصين ومكاتب متخصصى التخطيط العمرانى ومكاتب الاستشاريين لتقديم أفضل مقترح لتطوير مصيف بلطيم وإظهاره بشكل مختلف وحضارى، وتحديد المستخدمات وتطبيق المخطط الاستراتيجى والتفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم بما لا يتعارض مع الملكيات الخاصة، لافتاً إلى التطوير الحضارى بإنشاء مجموعة من الفنادق والمولات والمناطق الترفيهية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مدينة مصيف بلطيم تتمتع بطابع جمالى ساحلى بامتداد الشريط الحدودى الشمالى للمحافظة، والعمل على خلق متنفس سياحى ذى جودة عالية من الخدمات والمتنزهات لاستقبال الزائرين والمترددين على المدينة، مؤكداً تطوير المصيف لخلق طابع حضارى وبيئة أدمية تليق بالمصطافين وأهل المدينة.

وعلى جانب آخر، أصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 19098 بتاريخ 3 نوفمبر 2019، بإنهاء تكليف المحاسب فادى عبدالفضيل إسماعيل قاسم، من العمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وندبه للعمل مديرا لإدارة شئون الهيئات والشركات بالإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بالديوان العام لمدة عام.

كما أصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 19099 بتاريخ 3 نوفمبر 2019م، بتكليف أحمد إسماعيل السيد محمد إسماعيل، رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بصفه مؤقته لحين شغلها من قبل لجنة القيادات بوزارة التنمية المحلية طبقا للقانون.